Le cabinet de recrutement Maesina, a été mandaté par son client, un acteur reconnu du secteur, en croissance, pour recruter son futur :

Acheteur / Chef de produit Sono (enceintes, ampli, micros, tables, instruments…)

(Création de poste, statut Cadre en CDI, basé Ile de France)

Les principales missions

1. Marché

– Analyser les marchés et identifier les besoins des clients cibles

– Contribuer à la définition de la stratégie de marque

– Assurer une veille concurrentielle et technologie pour détecter les besoins et les attentes des clients en termes de nouveaux produits

2. Achats

– Identifier les fournisseurs sur un périmètre mondial

– Négocier avec les fournisseurs actuels dans le cadre du processus achats (qualité, packaging, délais, prix)

3. Sourcing

– Identifier de nouveaux fournisseurs et nouveaux pays et les qualifier avec le support du service technique.

– Organiser le sourcing des produits pour les Business review

– Préparer les déplacements à l’international pour les visites d’usine, salons et foires spécialisées (principalement en Chine)

– Collaborer avec les départements approvisionnements et logistique pour assurer l’arrivée et la disponibilité des produits

– Collaborer avec les forces commerciales européennes

– Collaborer avec le département marketing produit et communication selon le besoin.

Compétences requises

Formation : Bac +4 au minimum, du type Master spécialisée en Achats, Marketing, ou en Commerce international.

Anglais : Un bon niveau en anglais est exigé, à l’écrit comme à l’oral.

Compétences :

Expérience de 3 ans au minimum en Achats sur des produits Son ou sur des produits techniques.

Expérience confirmée de sourcing auprès d’acteurs asiatiques

Vous connaissez l’univers du son OU vous êtes un passionné de musique et des produits de sonorisation (DJ, musicien…)

Une expérience en Marketing opérationnel est un +

Personnalité recherchée

Vous êtes dynamique, réactif et doté d’un bon relationnel

Vous êtes force de propositions et organisé.

Vous aimez négocier et argumenter vos choix.

Vous aimez travailler en équipe et vous souhaitez évoluer au sein d’une structure avec un ADN fortement entrepreneurial.

Eléments contractuels

Salaire attractif avec fixe + variable.

Poste basé en Ile de France, CDI, statut cadre

Des déplacements occasionnels à l’étranger sont à prévoir (Asie, Europe)

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à c.corniere@maesina.com ■