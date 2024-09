Description du poste :

AED France est une société appartenant à AED Group, spécialisée dans la location de matériel audiovisuel, la distribution de marques et la fabrication de ses propres produits. Fort d’un réseau de six succursales en Europe et Asie, AED Group est un acteur majeur de l’industrie audiovisuelle.

Dans ce contexte le/la chargé technico-commercial(e) a pour mission :

• de développer et pérenniser le réseau d’entreprises prestataires et intégrateurs de l’industrie audiovisuelle.

• d’orienter et de détecter les opportunités de location et achat pour les entreprises clientes et les prospects.

• de promouvoir et de vendre la totalité des services proposés par AED France aux clients AED Rent, Distribution, Lease, 2nd Hand, Store.

Profil recherché :

Rigoureux, volontaire et dynamique. Niveau bac + 2 ou 3 est apprécié, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles priment.

Poste en itinérance sur la moitié nord de la France.

Rémunération : Fixe + Commissions Pour tenter d’intégrer la filiale française d’un groupe européen leader dans l’industrie audiovisuelle, vous pouvez soumettre votre candidature à l’adresse suivante : info.france@aedgroup.com