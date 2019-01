Algam recrute un directeur du développement lumière

Algam Entreprises annonce l’arrivée de Patrice Esmelin en tant que directeur du développement lumière architecturale pour la marque Martin by Harman.

Patrice a travaillé pendant 15 ans dans l’éclairage architectural, notamment sur des dossiers avec l’utilisation du contrôle en DMX et en DALI. Il a pu mener à bien d’importants projets d’éclairage de façades de monuments et de centres commerciaux en collaboration avec les concepteurs lumière. Son rôle est d’assurer la gestion de la prescription et l’organisation du réseau de partenaires en collaboration avec la division Architectural Lighting de Martin by Harman. N’hésitez pas à le contacter pour toute demande de projet :

Tél : 06 08 99 53 69 ou patriceesmelin@algam.net