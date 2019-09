ARBITER FRANCE recrute un(e) attaché(e) commercial(e) secteur Paris IDF

Votre expérience ou votre engagement dans la démarche commerciale, ainsi qu’une connaissance élémentaire des univers audio et guitare dédiés à la production musicale sont vos principaux atouts.

Vous pouvez devenir Responsable du Secteur Commercial Paris IDF auprès de nos clients revendeurs et développer les ventes de marques prestigieuses de l’industrie musicale : Adam Audio, Blackstar, Tanglewood, Tascam, Warm Audio…

Départements concernés : 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Votre Mission

• Fidéliser notre clientèle existante par une relation suivie et durable, basée sur l’écoute et la qualité du service

• Développer cette clientèle par la prospection auprès des clients revendeurs

• Collaborer et être un bon relais d’informations auprès de nos responsables marchés et techniques

• Réaliser un objectif tant quantitatif que qualitatif, en travaillant en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise

Votre Profil

• Expérience terrain ou formation commerciale (BTS, DUT)

• Bonne connaissance du marché de la musique

• Connaissance élémentaire de l’univers audio pro et guitare

• Maîtrise des outils informatiques

• Excellent relationnel, autonome, organisé, dynamique et motivé

• Domiciliation impérative sur le secteur

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDI. Arbiter France est une division du groupe Freevox.

Rémunération selon profil et expérience, avec fixe + intéressement au CA + primes sur objectifs.

Outils fournis : Véhicule + PC portable + smartphone

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr ■