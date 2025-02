E-commerçant sur la vente de matériel de sonorisation, DJ, éclairage, home studio et instruments de musique, SonoVente.com partage sa passion avec ses clients, partenaires et collaborateurs depuis plus de 25 ans.

SonoVente.com c’est 130 collaborateurs, un site multilingue, un réseau de 20 magasins agrées, 550 marques et 60 000 références et bien d’autres choses à découvrir.

Vous souhaitez travailler dans la vente et dans un secteur qui vous passionne ? SonoVente.com Palaiseau cherche à agrandir son équipe et à accueillir une nouvelle recrue, pourquoi pas vous ? Si vous voulez nous rejoindre en tant qu’Assistant(e) Administration des ventes H/F, nous vous laissons lire ce qui suit :

Vous serez entouré(e) de passionné(e)s de matériel de studio, de sonorisation, d’éclairage, d’instruments de musique et de matériel DJ !

Si vous aimez les challenges et que vous avez à cœur de créer une expérience client exceptionnelle, nous voulons vous rencontrer !

Vos missions

Opérationnelles :

Créez et gérez les comptes clients · Supervisez le traitement des commandes · Élaborez des devis, factures et avoirs · Traitez les réclamations et résolvez les litiges en collaborant de manière proactive avec les équipes logistique, comptabilité, SAV, et plus encore.

Fonctionnelles :

Optimisez les opérations des magasins pour garantir des performances maximales · Participez à l’amélioration continue des processus ADV, en apportant des idées innovantes.

Profil recherché

Expérience solide dans un poste similaire, avec une capacité à gérer les détails avec précision · Organisation, rigueur et réactivité · Un sens du service client et des compétences relationnelles qui transforment chaque interaction en une opportunité.

Ce que nous offrons

Une immersion totale dans nos processus et outils, avec un accompagnement qui vous prépare à relever les défis les plus ambitieux · Une prime de participation, parce que nous croyons que votre contribution doit être reconnue · Un Comité Social et Économique (CSE) avec des offres pour enrichir votre expérience personnelle et professionnelle · Un processus de recrutement optimisé pour vous garantir une intégration rapide et efficace.

Notre vision

Nous sommes en quête de personnalité avant tout. Chez SonoVente.com, chaque membre de l’équipe contribue à une vision audacieuse et durable.

À compétences égales, le poste est ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapés (RQTH).

Si vous êtes prêt(e) à relever des défis, postulez maintenant à l’adresse alecointe@sonovente.com