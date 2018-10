DIMATEC importe et distribue les plus grandes marques mondiales de matériel d’éclairage et d’accessoires pour les prises de vues de cinéma, télévision, vidéo, photo, le spectacle vivant, l’évènementiel et l’architectural. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e)

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMMERCIALE (H/F)

MISSION : Accueil et relation clientèle • Création des prospects, des clients et des articles • Saisie des devis et des commandes clients • Suivi administratif des dossiers clients (vente et SAV).

PROFIL : Vous êtes débutant(e) ou avez une petite expérience précédente réussie • Vous êtes dynamique, polyvalent et avez un bon sens du relationnel • Vous aimez relever les défi s au sein d’une équipe en constante évolution • Vous avez un attrait particulier pour les nouvelles technologies liées à notre métier • Une précédente expérience dans notre industrie serait un plus et un bon niveau d’anglais est nécessaire. Salaire attractif, nombreux avantages.

Envoyer votre CV par email : obordini@dimatec.net