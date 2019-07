AUDIOPOLE recrute un Chargé de clientèle Nord-Ouest (H/F)

AUDIOPOLE, Importateur de matériel Audio Professionnel, recrute un Chargé de clientèle Nord-Ouest (H/F).

Votre mission :

Vous aurez pour mission d’assurer la visite d’intégrateurs, de prestataires et de revendeurs audiovisuel et d’assurer la promotion et la vente auprès de cette clientèle des produits Audio Professionnel distribués par AUDIOPOLE. Epaulé par des chefs produits – ingénieurs projets, vous accompagnerez vos interlocuteurs dans la proposition de solutions audiovisuelles de qualité.

Profil recherché :

Sensible à l’audio et l’électronique, vous justifiez également d’un goût pour le commerce et la relation client.

Vous saurez gérer votre organisation de travail afin d’optimiser vos visites et vos déplacements sur votre secteur allant de la Normandie à la Loire Atlantique.

Siège social de l’entreprise Montévrain (77144).

Pour postuler, envoyez votre candidature à andre.zagury@audiopole.fr ■