Audiopole recrute un directeur commercial (H/F)

AUDIOPOLE, société d’importation et de distribution d’équipements audio-professionnels, comptant 35 employés, recherche pour son département Intégration, Sonorisation un(e) directeur (trice) commercial (e) basé (e) en région parisienne.

Sous la responsabilité de la direction générale, votre mission est de développer la relation fournisseurs et l’activité commerciale par la mise en place d’une stratégie commerciale et marketing, l’acquisition de nouveaux clients et la fidélisation de la clientèle existante.

A ce titre, vos principales missions sont :

– Définir la politique commerciale et les axes d’évolution possible;

– Contribuer au développement du portefeuille clients ;

– Mettre en place les outils de prévisions des ventes mensuelles ;

– Manager et animer une équipe commerciale ;

– Définir, piloter et adapter la stratégie marketing en fonction des spécificités de chaque marché ;

– Définir les missions des chefs produits et chargés d’affaires;

– Veiller à promouvoir l’entreprise ;

– Assurer le suivi de l’activité.

Profil recherché :

– De formation Bac +2, Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au minimum 5 années dans la filière de distribution audio ou vidéo professionnelle.

– Vous bénéficiez d’une bonne connaissance en audio-professionnel et sonorisation.

– Vous maîtrisez les techniques de vente et les business models.

– Vous êtes doté(e) de solides capacités relationnelles, ainsi que d’excellentes aptitudes commerciales.

– Vous êtes reconnu pour vos qualités d’animateur ou manager d’équipes.

– Vous avez l’expérience de l’animation d’un réseau, de la prospection de nouveaux clients.

– Vous êtes autonome et force de proposition.

– La maîtrise de l’anglais est indispensable.

– Déplacements à prévoir.

Rémunération : A négocier + variable + véhicule de fonction

Statut : cadre

Contrat : CDI

Localisation : Poste basé dans l’Est parisien

Niveau hiérarchique : Directeur

Type d’emploi : Temps plein

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse andre.zagury@audiopole.fr ■