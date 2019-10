CES recrute un chargé d’affaires techniques (H/F)

,Notre société, CES, est leader dans le domaine de la prestation technique évènementielle. Nous sommes spécialisés depuis plus de 30 ans dans la location et le montage de structures scéniques : échafaudage, scènes, podiums, praticables, grills techniques, matériels de levage, tours d’échafaudage.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Affaires Techniques.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

• Fidéliser le portefeuille confié et devenir le garant de la relation commerciale,

• Identifier et comprendre l’ensemble des besoins du client,

• Réaliser les devis, et appréhender les problématiques techniques des prestations fournies,

• Effectuer des repérages sur site,

• Piloter le déploiement et la bonne avancée du projet,

• Réunir et coordonner l’ensemble des équipes nécessaires au projet en vous appuyant sur les ressources internes,

• Mettre en place un rétro-planning du projet (deadlines clés, objectifs de rendu),

• Réaliser un suivi client pendant et après l’événement,

• Veiller à la maîtrise des coûts et le suivi de la marge des affaires,

Profil recherché :

Rattaché(e) à la Direction, vous assurez la relation technique et commerciale avec les clients et suivez vos affaires de A à Z.

Vous avez une expérience technique de 10 à 15 ans dans le secteur évènementiel, idéalement au sein d’un prestataire technique. Le poste est également ouvert à un(e) Chef de chantier/Chef de projet souhaitant évoluer vers une fonction de Chargé(e) d’affaires.

Vous possédez un bon socle de compétences en matière de réglementation et normes de sécurité. La connaissance de logiciels de dessin serait un plus.

Vous avez des qualités de leadership avec une forte culture du terrain et vous savez encadrer et manager une équipe de montage.

Votre pro-activité, votre organisation et votre rigueur sont des atouts pour réussir à ce poste.

Conditions et avantages :

• 40 à 45 k€ bruts/an (selon profil)

• GSM, PC

• Poste basé à Houdan (78)

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature par mail sa@durangoservices.fr à l’attention de Stéphanie AUGUSTIN ■