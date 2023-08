Depuis 130 ans, Yamaha est un acteur essentiel de l’industrie et de la vie musicale.

L’innovation et la qualité de nos produits sont reconnues mondialement.

YAMAHA MUSIC EUROPE recrute en CDI un(e)

CHARGÉ D’AFFAIRES GRANDS COMPTES H/F – Secteur IDF

Vous collaborez au suivi et au développement de comptes clés du secteur de la prestation scénique et de l’évènement, d’intégrateurs audiovisuels, distributeurs pro AV/IT, dans le cadre de la politique commerciale définie par Yamaha Music Europe. Vous prenez en charge l’animation de votre secteur géographique envers votre clientèle directe et aussi indirectement grâce à votre réseau d’influence chez les décideurs et prescripteurs.

Vos lieux de déplacements se situent dans la zone géographique considérée :

Départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

De formation supérieure, vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et de dynamisme commercial. Vous possédez une expérience réussie de développement et de gestion de clientèle en BtoB et portez un vif intérêt aux produits audiovisuels professionnels et des technologies numériques sur réseaux. La pratique de l’anglais est souhaitée.

Votre rémunération sera composée d’un fixe auquel s’ajoutent :

Primes sur objectifs ▪ Prime Exceptionnelle ▪ Véhicule de Fonction ▪ Frais Professionnel ▪ Plan d’Epargne Entreprise ▪ Tickets Restaurant (pour les jours télétravaillés) ▪ Participation aux bénéfices ▪ Vente au Personnel ▪ RTT ▪ Mutuelle.

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation indispensable) sous la référence CA/CGC à aurelie.garnier@music.yamaha.com ou Yamaha Music Europe – Service RH – 7 Rue Ambroise Croizat – 77183 Croissy Beaubourg.

Yamaha met en œuvre une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.