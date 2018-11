La société Chauvet, spécialiste dans le domaine de l’éclairage scénique, architectural et d’installations recherche dans le cadre de son expansion un(e)

TECHNICIEN ÉLECTROTECHNIQUE (H/F)

MISSION : Vous participez au quotidien à notre mission de performance et de qualité de service. A ce titre, dans votre domaine de compétences, et sous la responsabilité du directeur technique, vous : – Assurez l’entretien et le dépannage des équipements, – Réalisez les opérations de maintenance préventive et/ou curative, – Participez à l’amélioration de la performance du service technique en respectant la politique qualité définie, – Véhiculez l’image de la société vis-à-vis du contact direct avec nos clients, – Serez amené à évoluer vers d’éventuels déplacements sur site.

PROFIL : Issu d’une formation technique bac+2/3 à dominante électrotechnique

• Capacité de diagnostic et d’identification de pannes dans un système complet (mécanique, électronique, électrique)

• Rigueur, réactivité, motivation et sens du service seront nécessaires à la réussite dans ce poste

• L’anglais est fortement souhaité.

Contrat : CDI

Rémunération : Selon profil

Début : dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (CV & LM) à : jgarnier@chauvetlighting.fr