dBTechnologies recherche un agent commercial (H/F)

En raison de sa croissance continue, dBTechnologies poursuit le développement de son équipe commerciale en France et recherche maintenant un/e Agent Commercial.

Rattaché/e à la Direction Commerciale , le bon candidat sera:

• pourvu/e d’une expérience commerciale confirmée dans le domaine audio, touring, et installation.

• disponible à voyager à l’intérieur de la zone ciblée (France Metropolitaine et DOM -TOM), ainsi qu’à l’étranger pour des événements corporatifs.

• Français de langue maternelle ou équivalent.

• Proactif/ve, très motivé/e et orienté/e vers le travail d’équipe.

Ses devoirs impliquent:

• Augmenter la présence dans le territoire de la gamme complète de produits audio de l’entreprise.

• Générer des nouveaux contacts, identifier des nouveau partenaires et clients potentiels.

• Développer les relations avec les clients et comprendre leurs besoins.

• Organiser de démonstrations de produits et/ou d’autres activités de marketing (en collaboration avec le département marketing) pour les clients clés et les clients potentiels dans les secteurs ciblés.

• Se former de façon permanente sur les produits de l’entreprise afin de développer le potentiel de vente.

La maîtrise de l’Anglais et/ou Italien sera considérée comme des atouts.

Rémunération en fonction du profil et de l’expérience.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à france@dbtechnologies-aeb.com (objet: AGENT COMMERCIAL FRANCE) ■