dBTechnologies recherche un spécialiste produits Audio (H/F)

dBTechnologies est un fabricant italien de produits et de systèmes pour l’audio professionnel et la sonorisation publique, distribués à l’international.

Suite aux développement de l’entreprise et au succès de la famille de produits touring dBTechnologies VIO, nous sommes à la recherche d’un SPECIALISTE PRODUITS AUDIO pour la France.

Rattaché à la direction commerciale, le candidat idéal sera:

• connaisseur expérimenté du domaine de l’audio pour le spectacle vivant

• compétent en électroacoustique

• connaisseur du marché de la prestation audio et de ses différents acteurs

• avec une expérience commerciale confirmée

• à l’aise avec le montage/démonstration/présentation de produits

• pourvu de grandes qualités de contact

• disponible pour des déplacements

Ses missions impliquent:

• Développement de la présence de la marque dans les domaines du spectacle vivant, de l’événementiel et de l’installation, en collaboration étroite avec la direction commerciale.

• Démonstrations régulières de produits et formations sur les produits de la famille VIO et tout autre produit touring sur tout le territoire français

• Support produits aux clients sur le terrain

• Développement et gestion du réseau d’utilisateurs en France

• Support technique avant-vente

• Compréhension des besoins techniques des clients

• Engagement à la formation permanente sur les nouveaux produits

• Participation aux activités de marketing du fabricant

Zone de travail: France métropolitaine. La résidence en région parisienne n’est pas indispensable mais serait considérée un atout.

Rémunération selon profil et expérience.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV accompagné de votre lettre de motivation à France@dbtechnologies-aeb.com ■