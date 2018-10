DIMATEC RECRUTE UN CHEF DES VENTES (H/F) CDI – 39H

DIMATEC RECHERCHE UN OU UNE CHEF DES VENTES

DIMATEC importe et distribue les plus grandes marques mondiales de matériel d’éclairage et d’accessoires pour les prises de vues de cinéma, télévision, vidéo, photo, le spectacle vivant, l’évènementiel et l’architectural.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Chef des ventes (H/F).

Vous serez en charge des missions suivantes :

– Promouvoir nos marques,

– Encadrer l’équipe commerciale,

– Dynamiser le porte-feuille clients/prospects,

– Relation fournisseurs,

– Un bon niveau d’anglais est requis,

– Établir une stratégie de communication.

Profil recherché :

– Connaissance des projecteurs asservis et traditionnels,

– Vous êtes autonome et avez une grande mobilité,

– Vous aimez l’éclairage et la technique,

– Vous avez un attrait particulier pour les nouvelles technologies liées à notre métier.

Salaire très attractif, nombreux avantages.

Envoyer votre CV par email : obordini@dimatec.net