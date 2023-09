Dimatec recrute un(e) assistant(e) commercial(e)

DIMATEC, importateur et distributeur de grandes marques mondiales de matériel d’éclairage et d’accessoires pour les prises de vues de cinéma, télévision, vidéo, photo, le spectacle vivant, l’évènementiel et l’architectural, recherche dans le cadre de son développement un/une assistant(e) commercial(e).

Missions :

Accueil téléphonique / physique · Saisie des devis et commandes · Suivi / relances clients · Mise à jour de la base de données clients.

Profil recherché :

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome · Vous aimez la polyvalence · Vous faites preuve d’aisance relationnelle · Vous êtes à l’aise avec l’anglais écrit et oral · Vous avez envie de travailler dans un environnement de travail dynamique et convivial.

Nombreux avantages :

Salaire attractif · primes · tickets restaurants · PME conviviale…

Si vous êtes en quête de nouvelles opportunités et prêt(e) à relever de nouveaux challenges au sein d’une équipe dynamique, envoyez votre CV par email : info@dimatec.net

CDI – Poste basé à Grigny (91)