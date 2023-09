Dimatec recrute un(e) technicien(ne) SAV

DIMATEC, importateur et distributeur de grandes marques mondiales de matériel d’éclairage et d’accessoires pour les prises de vues de cinéma, télévision, vidéo, photo, le spectacle vivant, l’évènementiel et l’architectural, recherche dans le cadre de son développement un(e) technicien(ne) SAV.

Missions :

Gérer les réparations et tester les appareils confiés au Service Technique · Assistance par mail ou téléphone : support technique et suivi de dossiers · Gestion et suivi du parc matériel.

Profil recherché :

Connaissance des projecteurs asservis et traditionnels · Vous êtes autonome et avez une grande mobilité · Vous aimez l’éclairage et la technique · Vous avez un attrait particulier pour les nouvelles technologies liées à notre métier · Vous avez envie de travailler dans un environnement de travail dynamique et convivial.

Nombreux avantages :

Salaire attractif · primes · tickets restaurants · PME conviviale…

Si vous êtes en quête de nouvelles opportunités et prêt(e) à relever de nouveaux challenges au sein d’une équipe dynamique, envoyez votre CV par email : info@dimatec.net

CDI – Poste basé à Grigny (91)