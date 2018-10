La Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard recrute :Directeur technique (h/f) du Pavillon Baltard

Descriptif du poste

Sous l’autorité du Directeur de la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard, le Directeur

technique du Pavillon Baltard sera responsable des missions suivantes :

– Assurer la préparation, l’exploitation et la coordination technique des manifestations et événements

accueillis au Pavillon Baltard

– Encadrer et organiser le temps de travail du personnel technique placé sous sa responsabilité

(personnel permanent, intermittents, prestataires techniques extérieurs…)

– Superviser l’entretien et la maintenance technique du bâtiment et de ses équipements

– Etre le garant du respect des règles de sécurité, de prévention et d’hygiène relatives au personnel et à

l’accueil du public au sein d’un ERP (établissement de type L, N et T de 1ère catégorie)

– Assurer le suivi des contrôles périodiques du bâtiment et de ses équipements, des commissions de

sécurité et du registre de sécurité de l’établissement

– Contribuer à l’élaboration et au suivi du budget technique (fonctionnement et investissement)

– Participer à l’élaboration et à la planification des investissements et travaux sur le bâtiment et ses

équipements

Profil recherché

– Expérience significative indispensable dans un poste similaire

– sens de l’organisation, capacité d’encadrement, qualités relationnelles

– Grande disponibilité (travail fréquent en soirées et week-ends)

– Parfaite maîtrise des techniques de l’événementiel et du spectacle, des règles de sécurité et d’hygiène,

des dispositifs de système de sécurité incendie

– SSIAP 1 et habilitation électrique en cours de validité requis, autres qualifications techniques (travail en

hauteur,…) et permis de conduire B souhaités

– Maîtrise des outils informatiques

Contrat, rémunération, prise de fonction

– CDI, temps de travail annualisé

– Rémunération négociable suivant profil et expérience, Convention collective des entreprises artistiques

et culturelles – groupe 3

– prise de fonction : poste à pourvoir dans les plus brefs délais

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante

Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard, Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne

ou par mail : administration@scenewatteau.fr