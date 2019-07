DISNEYLAND PARIS RECHERCHE UN REGISSEUR SON F/H

Description de l’offre

Vous assurez la mise en œuvre des installations et équipements audio sur l’ensemble des scènes et spectacles. Vous maîtrisez l’utilisation et la programmation des systèmes audio depuis les différents pupitres et consoles. Vous planifiez et organisez des interventions de maintenance audio et anticipez les actions à mettre en œuvres dans la cadre des réhabilitations et du contrôle du matériel en place. Vous veillez au respect des procédures, au maintien des règles de sécurité dans les équipes, tout en maintenant les critères de qualités liées aux spectacles et évènements. Vous avez acquis tout au long de votre parcours professionnel une expérience significative dans les domaines du spectacle live, et de l’encadrement. Votre expertise et vos connaissances vous permettent d’aborder toutes les situations et problématiques métier du son. Vous avez le sens des responsabilités et de l’encadrement d’équipe.

Présentation de l’employeur

Avec 320 millions de visites depuis 1992, Disneyland® Paris est la destination touristique la plus visitée en Europe. Disneyland Paris abrite deux parcs à thèmes et plus de 50 attractions exceptionnelles. Ainsi le rêve des grands classiques Disney, la magie du cinéma, de l’animation et de la télévision sont à portée de main de nos visiteurs. Disneyland Paris gère également le Disney Village et 7 hôtels à thèmes comptant plus de 6000 chambres pour apporter à nos visiteurs une expérience qualitative.

Détail de l’offre

Lieu de travail : Chessy / Disney Parcs -Disney Village – Hôtels

Type de contrat : Contrat travail à durée indéterminée

Durée hebdomadaire de travail : 35 h hebdo

Salaire indicatif : Mensuel de 2130.00 euros plus 13ème mois (sous condition d’ancienneté)

Qualification : Régisseur son F/H

Conditions d’exercice : Horaires irréguliers Weekend et jours fériés

Expérience : 5 ans dans le domaine du spectacle vivant et du live, dont 2 ans exigée en Régie Son Live.

Permis : B VL de plus de 2 ans est un plus.

Formation : Niv. 3 – DUT et/ou BTS exigé(s). DTMS Option SON est un plus.

Pour postuler à cette offre RDV à l’adresse suivante :

https://emplois.disneycareers.com/job/-/-/17204/12462351 ■