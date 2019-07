DISNEYLAND PARIS RECHERCHE UN TECHNICIEN OPERATEUR SON F/H

Description de l’offre

Vous assurez la préparation des équipements audio ainsi que l’exploitation du spectacle. Vous avez des connaissances sur l’utilisation des systèmes ; Micros HF ; Ear-Monitoring ; Pro Tools, ainsi que sur l’utilisation des consoles numériques Audio. Vous connaissez les environnements MAC / PC. Vous participez et assurez le câblage et à la maintenance de premier niveau. Vous garantissez les critères de qualités et respectez les procédures réglementaires et sécuritaires liées au spectacle. Vous avez reçu une formation dans le spectacle vivant ou suivi des études audio, audiovisuel ou technique spectacles option son. Vous maîtrisez la chaine du son et avez une expérience dans la diffusion LIVE. Vous adaptez vos connaissances techniques en fonction des concepts et du matériel utilisé. Vous êtes capable d’appliquer différents paramètres techniques en fonction de l’environnement scénique.

Présentation de l’employeur

Avec 320 millions de visites depuis 1992, Disneyland® Paris est la destination touristique la plus visitée en Europe. Disneyland Paris abrite deux parcs à thèmes et plus de 50 attractions exceptionnelles. Ainsi le rêve des grands classiques Disney, la magie du cinéma, de l’animation et de la télévision sont à portée de main de nos visiteurs. Disneyland Paris gère également le Disney Village et 7 hôtels à thèmes comptant plus de 6000 chambres pour apporter à nos visiteurs une expérience qualitative.

Détail de l’offre

Lieu de travail : Chessy / Disney Parcs -Disney Village – Hôtels

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdo

Salaire indicatif : Mensuel de 1768.60 euros plus 13ème mois (sous condition d’ancienneté)

Qualification : Technicien Operateur Son F/H

Permis : B VL de plus de 2 ans est un plus.

Langue : Niveau Anglais B1

Condition d’exercice : Horaires irréguliers. Weekend et jours fériés

Expérience : 3 ans dans le domaine du spectacle vivant et du live

Formation : Niv.4 – Bac Pro ou BTS est un plus. Idéalement DTMS Option SON.

Pour postuler à cette offre RDV à l’adresse suivante :

https://emplois.disneycareers.com/job/-/-/17204/12462350 ■