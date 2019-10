Disneyland Paris recrute un responsable de coordination technique (H/F)

Au cœur de la magie et de l’univers Disney, une expérience exceptionnelle attend les visiteurs de Disneyland® Paris. De nombreux spectacles font appel à des technologies innovantes. Des équipes de techniciens professionnels se mobilisent pour donner vie à ces spectacles.

Sous la responsabilité du Manager Audio Spectacle, vous êtes partie prenante de l’activité Audio des spectacles, parades et événements spéciaux.

Vous assurez la mise en œuvre, la coordination et le suivi des moyens matériels et humains nécessaires à l’opération quotidienne des scènes concernant son domaine d’activité et des projets gérés par le département, dans le respect des lignes budgétaires allouées et des contraintes.

Vous êtes responsable de :

• L’application des politiques définies au quotidien sur son périmètre d’activités,

• La bonne réalisation des missions qui lui sont confiées et des engagements co-définis avec sa hiérarchie,

• L’application des règles de sécurité sur son périmètre d’activité,

• La coordination des moyens matériels et humains nécessaires lors des montages, des exploitations et des démontages,

• Suivi et de la coordination des actions du département Maintenance et de la régie générale pour toutes situations impliquant le bon fonctionnement des scènes concernant sa spécificité technique/son domaine d’activité et des projets du département,

• La réalisation de la faisabilité technique, opérationnelle et budgétaire des différents projets attenants à son domaine d’activité,

• L’atteinte des objectifs sur son périmètre d’activité.

Vos missions :

• Animer l’équipe dédiée à son domaine d’activité (régisseurs et techniciens) au quotidien : coacher l’équipe et insuffler, en étroite collaboration avec le manager, une motivation quotidienne aux collaborateurs,

• Organiser la formation et le développement des collaborateurs de l’équipe et transmettre son savoir-faire technique et comportemental,

• Gérer le planning des équipes opérationnelles dédiées à son domaine d’activité dans un but d’optimisation par rapport à la demande,

• Organiser, distribuer, suivre et contrôler le travail de l’équipe par une présence terrain et un dialogue permanent avec les collaborateurs,

• Suivre la résolution des dossiers gérés par la Maintenance,

• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les procédures en vigueur dans l’entreprise,

• Anticiper les besoins en formation nécessaires à l’activité, en collaboration avec le management responsable du domaine d’activité,

• Coordonner les activités évènementielles relevant de son domaine d’activité en relation avec ses différents partenaires internes,

• Participer aux projets du secteur d’activité et contribuer aux initiatives déployées sur la division.

Profil souhaité :

Idéalement titulaire d’un diplôme dans l’Audio, vous justifiez surtout de minimum 4 années d’expérience dans la régie technique et/ou dans les métiers du son. De plus, vous avez une expérience de minimum 1 an en gestion d’équipe et/ou coordination de projet.

Maitrise du Français (Niveau C1) et de l’anglais (Niveau B1).

Maitrise du Pack office.

La connaissance d’Autocad serait un plus.

Permis B demandé (des déplacements sur le site sont à prévoir). Une flexibilité horaire vous sera demandée (jours, nuits, weekend).

Pour postuler, envoyer un mail à sandrine.marchal@disney.com ou https://bit.ly/33D8PVT■