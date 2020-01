ESL recrute un ou une Technicien(ne) confirmé(e) structure scénique

L’entreprise :

ESL, principal acteur du marché de matériel scénique pour l’événementiel, le spectacle, l’audiovisuel et l’éclairage architectural, recherche un(e) technicien confirmé spécialiste de la structure scénique pour sa marque exclusive MILOS.

En intégrant notre équipe, vous aurez pour mission principale de répondre aux attentes de nos clients en matière de structure en support de notre équipe commerciale.

Le poste :

Technicien confirmé spécialiste de la structure scénique (CDI / temps plein).

Poste sédentaire, rattaché au siège social à Saint-Jean-de-Védas (couronne de Montpellier) ou à notre agence parisienne au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine).

Expérience confirmée dans le domaine du spectacle et de l’événementiel, ainsi qu’une maitrise technique des solutions de structure scénique.

Rémunération fixe.

Les missions :

Sous la responsabilité du responsable de la direction technique, vous devrez prendre en charge :

– Conseil et propositions de solutions techniques aux clients en support de notre équipe commerciale ;

– Élaboration d’offres commerciales ;

– Suivi des dossiers ;

– Prise en charge et suivi du SAV du matériel de structure ;

– Gestion de notre offre MILOS (suivi des produits, des tarifs, approvisionnement, veille concurrentielle) ;

– Participation à la recherche de nouveaux produits ;

– Sorties clientèle ponctuelles ;

– Participation aux salons professionnels.

Le profil recherché :

– Vous êtes organisé, précis, autonome avec le sens des priorités ;

– Vous avez l’esprit logique et scientifique ;

– Vous avez un bon sens relationnel ;

– Vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe et aimez la polyvalence ;

– Vous maitrisez l’outil informatique (Excel, Word) ;

– Vous avez une expérience technique dans le domaine du spectacle et de l’événementiel (métiers du spectacle, études dans ce domaine) ;

– Vous êtes titulaire du permis B

Envoyer les candidatures par voie postale à :

ESL

Direction générale

Espace ACX

Zone industrielle de la Lauze

17, rue Saint-Exupéry

34430 Saint-Jean-de-Védas

ou par email à :

jpc@esl-france.com ■