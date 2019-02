ESL recrute un Technico-commercial H/F en Île-de-France (contrat CDI)

L’entreprise :

ESL propose depuis plus de 25 ans une offre globale répondant aux besoins des professionnels du monde du spectacle, de la TV, de l’évènementiel ou encore des architectes. Avec plus de 50 salariés, ESL s’est hissé au rang de leader national de son secteur.

Le profil recherché :

De formation minimum Bac+2, vous êtes un(e) commercial(e) avec un profil technique et justifiez d’une expérience dans le secteur du spectacle vivant et de l’évènementiel. Vous avez idéalement un réseau établi de clients et de contacts dans notre secteur. Vos compétences techniques vous permettent de répondre avec précision aux besoins des clients.

Description du poste :

Poste itinérant, rattaché à notre agence parisienne située au Plessis-Robinson (92). Vous aurez pour mission de promouvoir et commercialiser les solutions d’éclairage et les marques distribuées par ESL. Développer, suivre et fidéliser la clientèle sur le secteur d’IDF. Sens du commerce, esprit d’équipe et compétences techniques vous permettront de réussir au sein d’un groupe solide et dynamique.

Envoyer les candidatures par voie postale à :

ESL

Direction générale

982, avenue des Platanes

34970 LATTES

ou par email à :

rene@esl-france.com ■