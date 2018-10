FA MUSIQUE recherche un Technicien de Maintenance

Dans le cadre de son développement Fa Musique recrute un technicien de maintenance en matériel de sonorisation. La Mission : Dans le cadre de sa mission, le/la Technicien(ne) sera sous la responsabilité du Responsable du service SAV. Il/elle sera en charge de réaliser les réparations et la maintenance des appareils de notre parc ainsi que ceux de nos clients. A ce titre, vous aurez pour mission de : ·Assurer les diagnostiques et les interventions de dépannage ou maintenance sur le matériel SON en atelier. ·Réaliser les commandes de pièces détachées et rédiger les devis clients. ·Évaluer les priorités en concertation avec votre responsable de service. ·Assurer les expéditions sous garantie ou en sous-traitance chez nos fournisseurs. ·Contacter les clients et fournisseurs. ·Gérer et tenir à jour le stock de pièces détachées. ·Tester le matériel.