Freevox accompagne au quotidien les professionnels ou spécialistes de l’éclairage, de l’image et du son à travers la distribution des marques les plus significatives de l’industrie du spectacle, de l’événementiel, de l’intégration et de la musique.

Soyez un acteur de notre développement dans un cadre professionnel stimulant, collaboratif, dynamique et créatif.

Parce que votre talent mérite toute notre attention, faisons ensemble la différence et rejoignez-nous.

FREEVOX recrute un Chef Produit Eclairage & Image

Votre expérience et votre maîtrise technique de l’éclairage et de l’image professionnels sont vos principaux atouts pour devenir Chef Produit en charge des marques de notre catalogue Éclairage et Image, dont Vari-Lite, Strand, Starway, RGB Link…

Votre Mission

• Développer le rayonnement des marques sur le marché national

• Assurer l’installation, la démonstration, la promotion et la formation des produits auprès de notre clientèle, sur leur lieu de vente, dans les salons et événements nationaux et internationaux

• Assurer la relation avec les prescripteurs, leaders d’opinion et V.I.P.

• Collaborer étroitement avec nos services marketing, communication et commerciaux

Votre Profil

• Connaissance technique de l’éclairage et de l’image professionnel

• Bon relationnel et dimension pédagogique indispensables à votre mission de démonstrateur auprès des revendeurs nationaux, V.I.P. et écoles

• Anglais parlé

• Permis B

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI, localisé à Villepinte, ZI Paris Nord 2 (93420), avec déplacements réguliers à prévoir en province.

Véhicule à disposition.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr ■