FREEVOX recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) pour son service après-vente lumière & vidéo

Vous êtes détenteur d’une formation de niveau Bac à Bac+2 Assistant(e) Commercial(e) ou supérieure et disposez idéalement d’une expérience de 1 à 2 ans sur une fonction d’assistanat SAV dans la distribution B2B au cours de laquelle vous avez développé un fort sens du relationnel et du service.

Votre mission sera d’assurer le suivi et le traitement des retours afin d’optimiser la satisfaction de nos clients, ainsi que la gestion des commandes de pièces détachées.

Vous assurerez le suivi des requêtes clients par mail ou par téléphone.

Vous collaborerez également avec notre service technique afin de vous assurer que les retours sont traités avec rigueur et ponctualité.

Vous maîtrisez les outils informatiques Sage ou SAP, Outlook et Pack Office et vous faites preuve d’esprit d’équipe.

Qualités recherchées:

– Forte motivation

– Capacités d’expression écrites et orales

– Organisation

– Rigueur

– Autonomie

– Esprit curieux

– Proactif

– Une expérience dans notre domaine d’activité serait un plus

– Anglais souhaité (lu, parlé, écrit)

Ce poste basé sur la ZI Paris Nord 2, 78 allée des érables, 93420 Villepinte (à proximité du RER B Parc des Expositions) est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDI.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr ■