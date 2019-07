FREEVOX recrute un(e) assistant(e) commercial(e) Administration des Ventes

Freevox accompagne au quotidien les professionnels ou spécialistes de l’éclairage, de l’image et du son à travers la distribution des marques les plus significatives de l’industrie du spectacle, de l’événementiel, de l’intégration et de la musique.Soyez un acteur de notre développement dans un cadre professionnel stimulant, collaboratif, dynamique et créatif.Parce que votre talent mérite toute notre attention, faisons ensemble la différence et rejoignez-nous.

Vous êtes détenteur d’une formation de niveau Bac à Bac+2 Assistant(e) Commercial (e) ou supérieure et disposez idéalement d’une expérience de 1 à 3 ans sur une fonction d’assistanat commercial dans la distribution B2B au cours de laquelle vous avez développé un fort sens du relationnel et du commerce

.

Vous maîtrisez les outils informatiques Sage ou SAP, Outlook et Pack Office et vous faites preuve d’esprit d’équipe.

En binôme avec le commercial secteur pour la partie back-office des commandes clients, vous assurez les missions suivantes au sein d’une équipe expérimentée à taille humaine:

• Gérer les appels entrants et les contacts directs avec le service commercial

• Faire l’interface du client auprès des différents services de l’entreprise

• Recevoir, traiter, suivre les demandes clients : demandes d’informations produits, disponibilité, tarif

• Gérer, traiter et organiser les informations et données commerciales

• Traiter et gérer les messages électroniques

• Etablir les devis

• Gérer les litiges clients

• Assurer la saisie des commandes sur Sage

Ce poste basé sur la ZI Paris Nord 2, 78 allée des érables, 93420 Villepinte (à proximité du RER B Parc des Expositions) est à pourvoir de suite dans le cadre d’un CDI.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr

https://www.freevox.fr/nos-offres-d-emploi/ ■