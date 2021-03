Hisense s’ajoute au catalogue MiD

Emilie Schiapparelli possède une solide expérience dans la distribution IT & audiovisuel avec plus de 10 ans d’expérience dans les ventes, la gestion de produits et la gestion de projets dans diverses entreprises de cette industrie, notamment Sharp, Viewsonic et Datavideo. Elle structurera et dynamisera le pôle vidéo afin de développer le rayonnement de MiD sur le marché français.

Au travers de son expérience dans milieu vidéo, et en particulier pour tout ce qui concerne les moniteurs, les dispositifs tactiles, et les murs à Leds, Christine Abadie sera Responsable Grands Comptes, spécialisée sur la marque Hisense.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. ■