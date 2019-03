INNPORT

Intitulé du poste : Technico-commercial Audiovisuel

Descriptif de la société

Notre société est spécialisée dans l’import et la distribution d’éclairages à LED et d’accessoires de tournages. Notre clientèle est essentiellement basée sur des revendeurs/intégrateurs dans l’audiovisuel et la photographie, ainsi que les loueurs du milieu du cinéma et du broadcast.

Nous couvrons la France, la Belgique, le Maroc et pour une partie de notre gamme, l’Espagne.

Le siège social se situe à Sète (34) avec une agence en région parisienne (93 à ce jour).

Descriptif du poste

Issu d’une formation technique, vous disposez d’une expérience significative dans la commercialisation d’éclairages et d’accessoires de tournage destinés au secteur du cinéma et des plateaux TV.

La connaissance de la technique d’éclairage d’un plateau TV représente un réel plus.

Vous savez gérer votre activité de manière autonome et être force de proposition afin de mener à bien les missions qui vous sont confiées.

Requis

Expérience commerciale

Expérience technique dans le domaine audiovisuel Lumière – Vidéo

Savoir parler et écrire en anglais, être capable de mener une conversation

Être passionné, avoir un très bon relationnel et une bonne présentation

Être autonome dans son organisation et dans ses démonstrations

Être capable de travailler en équipe avec nos différents services (ADV, Marketing, SAV …)

Avoir des connaissances de la chaîne DMX et savoir utiliser une console d’éclairage

Permis B

Les missions

Fidéliser une clientèle de revendeurs

Faire de la prescription, rédiger les dossiers techniques, auprès des intégrateurs et des chaînes de télévision

Connaître les produits et les marques afin d’être un appui technique dans la société

Prospection de nouveaux clients – Prise de RDV – Reporting

Organiser des démonstrations chez les clients et sur les tournages

Renforcer et chapeauter le service après-ventes

Être en relation avec nos fournisseurs (langue anglaise)

Etablir et suivre des devis

Préparation des salons avec l’équipe

Mise à jour permanente de la base de données clients

Assurer une veille tarifaire, technologique et concurrentielle

Répondre, ou aider nos clients à répondre, aux appels d’offres

Accompagner les projets jusqu’à la livraison finale

Des déplacements sont à prévoir

Les logiciels utilisés

EBP Gestion commerciale

Pack OFFICE

WYSIWYG (ou autre logiciel dédié à la lumière)

Base géographique

Soit au siège à Sète, soit à l’agence en région parisienne en fonction du profil

Rémunération

30K€ fixe Brut + variable + intéressement + tickets déjeuner

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : cv@innport.eu

Poste à pourvoir dès que possible

Type de contrat : CDI

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone