Responsable de secteur, Eclairage Professionnel, Sud-Est, France

A propos de la société

Notre client, un fabricant de renommée mondiale voué principalement à l’innovation, la fabrication, la commercialisation et la distribution d’une large gamme d’éclairages professionnel est à la recherche d’un responsable secteur pour le Sud-Est de la France.

Information

Lieu: France, Sud-Est

A propos du poste

En tant que Responsable de secteur, vous aurez les opportunités suivantes :

Développer la marque sur le marché de l’éclairage auprès des clients actuels mais aussi auprès des intégrateurs, installateurs et loueurs potentiels.

Construire et maintenir un haut niveau de satisfaction clientèle en leur apportant une aide ciblée et professionnelle.

Utiliser votre créativité pour mettre en place des stratégies et générer une hausse des ventes, atteindre vos objectifs, élargir la base des ventes et accroitre la part de marché.

Partager vos connaissances techniques avec vos revendeurs et concepteurs d’éclairage.

A Propos de Vous

Basé dans le Sud-Est de la France,

Des connaissances techniques dans le domaine de la lumière professionnelle,

Dynamique, ambitieux, rigoureux et autonome,

Vous disposez d’un excellent relationnel et sens du service client.

Pourquoi postuler ?

Vous êtes passionné par la lumière, vous savez dénicher de nouvelles opportunités tout en sachant les suivre du début à la fin. Profitez de cette opportunité afin de contribuer au développement d’une société internationale.

