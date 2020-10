JTSE 2020 24ème édition

Les JTSE 2020 sont maintenues. N’était-il pas plus simple de reporter l’événement ?

Nous avons évidemment longuement réfléchi à la question, pesé le pour et le contre. Mais les exposants sont là et nous assurent de leur soutien. Ce sera bien sûr une année particulière et la situation d’un grand nombre d’entreprises est inquiétante… Tout le secteur, au sens le plus large, doit se mobiliser pour donner des signaux positifs au milieu de cette crise. Les fabricants, les distributeurs ont besoin de promouvoir leurs produits, présenter les nouveautés : les JTSE seront, avec l’ISE, un des deux seuls salons européens du secteur de l’année. Quant aux visiteurs, ils ont un rôle primordial, actif, … Leur présence marquera l’utilité du salon. Nous y croyons, nous nous battons pour organiser cela dans les meilleures conditions. L’activité est au ralenti mais finira par reprendre ; les techniciens, créateurs, directeurs techniques, scénographes d’équipement en profitent actuellement pour se former, assurer une veille technologique, préparer les appels d’offre, et les JTSE représentent la convergence de tous ces intérêts. Pour reprendre Sénèque : “Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe. C’est apprendre à danser sous la pluie”.

Quelles mesures sanitaires allez-vous adopter ?

Notre responsable de la sécurité sanitaire nous a aidés à composer un protocole sanitaire qui garantira la plus grande protection de nos visiteurs et exposants. Port du masque obligatoire, distributeurs de gel hydroalcoolique, sens de circulation imposé dans l’exposition, restriction de jauge et distanciation dans les espaces de conférences sont les principales mesures, désormais classiques. La protection sera maximale si chacun de nous adopte un comportement responsable. Malgré tout, les JTSE resteront un lieu d’échange aussi convivial que possible, le masque pourra tout de même se baisser pour boire un café !Pour les trois espaces “conférences”, l’écoute cette année sera bien plus confortable, puisque assurée par des casques sans fil. Chaque casque sera distribué avec sa lingette désinfectante permettant à l’auditeur de porter le casque en toute confiance. Notre partenaire, Silent Audio Concept, a déjà pu assurer ainsi de nombreuses prestations en totale sécurité sanitaire.

Le programme des conférences a l’air particulièrement alléchant cette année. Peux-tu nous le détailler ?

Nous avons mis en place un partenariat avec SONO Mag cette année et avons travaillé de concert pour élaborer un programme complet, diversifié et en prise avec l’époque. Les conférences et tables rondes se dérouleront dans trois espaces thématiques différents :

– Espace AS : vie professionnelle et scénographie, prolongement de l’esprit de notre revue l’Actualité de la Scénographie ;

– Espace Laboratoire Arts & Technologies : les nouvelles technologies appliquées à la création, animé par Stereolux (centre de création et de diffusion d’arts numériques, Nantes) ;

– Espace Sono Mag : conférences et Master Class autour des techniques et technologies du spectacle vivant.