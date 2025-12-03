sonomag
Klotz HC71PC25 : CAT7 +alimentation 3 x 2,5 mm²

3 Déc 2025 | News Divers

Les câbles hybrides combinent lignes de données et d’alimentation dans un seul câble. La référence compacte Klotz HC71PC25 a été spécialement développée pour les usages mobiles. Ce modèle dispose d’une gaine extérieure en PVC souple, robuste et hautement flexible. Le câble CAT7 permet de connecter des systèmes de réseaux audionumériques ou de transmettre des signaux de contrôle DMX basés sur les protocoles ArtNet, MA-Net ou Pathport. Le HC71PC25 convient également aux applications informatiques jusqu’à 10 Gbits/s. La ligne d’alimentation est composée de trois conducteurs en cuivre nu, multibrins, de 2,5 mm².

