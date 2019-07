LA BS RECHERCHE UN(E) CONSEILLER(RE) TECHNIQUE COMPTOIR DE VENTE / BOUTIQUE DE PARIS (13°)

Vos missions :– Conseiller dans le domaine technique de l’éclairage, de l’audio et de la vidéo.– Gérer l’administration des ventes externes, du premier contact avec le client jusqu’à la facturation.– Établir des devis complets pour nos clients, et établir des cotations sur des produits spécifiques.– Informer des dates de livraison en coordination avec les fournisseurs et les transporteurs.– Accompagner les mesures de soutien aux ventes (animation boutique, choix produits, création de supports de communication…)

Profil recherché :

Vous étiez technicien(ne) (voire client(e) de LA BS) passez de l’autre côté du comptoir de vente !

– Vous êtes rigoureux(se), dynamique et à l’écoute avec le sens du travail en équipe.

– Vous maitrisez les outils informatiques.

– Votre bon sens de la communication et un bon état d’esprit fera la différence lors de vos différents échanges avec les clients.

Informations complémentaires :

– Lieu de travail : Paris, 13ème arr.

– Type de contrat : CDD puis CDI.

– Horaires : Temps plein à 35 H hebdomadaire. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 18h.

– Date de début de contrat : Dès que possible

– Société : Vente de produits techniques (éclairage, sonorisation, textile, machinerie scénique, photo et vidéo) pour le spectacle et l’audiovisuel en France et à l’export.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse :

recrutement@la-bs.com ■