LA BS RECHERCHE UN(E) CONSEILLER(RE) TECHNIQUE VPC / POLE DE RIS ORANGIS (91)

Vos missions :

– Conseiller dans le domaine technique de l’éclairage, de l’audio et de la vidéo.

– Gérer l’administration des ventes externes, du premier contact avec le client jusqu’à la facturation.

– Établir des devis complets pour nos clients, auprès des fournisseurs, et établir des cotations sur des produits spécifiques.

– Informer des dates de livraison en coordination avec les fournisseurs et les transporteurs.

– Accompagner les mesures de soutien aux ventes en intégrant d’autres service techniques ou commerciales.

Profil recherché :

– De formation de niveau Bac à Bac+3, générale et/ou technique.

– Une expérience dans le même secteur d’activité est un plus.

– Vous êtes rigoureux(se), dynamique et à l’écoute avec le sens du travail en équipe.

– Vous maitrisez les outils informatiques des produits MS Office et Adobe PDF.

– Vous maitrisez un minimum l’anglais.

– Votre bon sens de la communication et un bon état d’esprit fera la différence lors de vos différents échanges téléphoniques avec les clients.

Informations complémentaires :

– Lieu de travail : RIS ORANGIS (91)

– Type de contrat : CDD puis CDI.

– Horaires : Temps plein à 35 H hebdomadaire. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 18h.

– Date de début de contrat : Septembre

– Société : Vente de produits techniques (éclairage, sonorisation, textile, machinerie scénique, photo et vidéo) pour le spectacle et l’audiovisuel en France et à l’export.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse :

recrutement@la-bs.com ■