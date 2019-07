LA BS RECHERCHE UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) ITINERANT / PROVINCE (EST) TOUS CLIENTS

Vos missions :Sous la responsabilité du chef des ventes et du marketing, vous serez chargé(e) de la présentation, la démonstration et la commercialisation de notre offre catalogue/web. Votre présence sur le terrain sera votre meilleur atout pour fidéliser et renforcer un réseau de clients déjà existant :• La relance du portefeuille clients et la prospection de nouveaux.• La promotion des produits de la société aux différents lieux évènementiels.• Le conseil et l’orientation technique des clients sur les produits, avec ou sans le soutien de nos chefs produits.• Établir des cotations et assurer le suivi des dossiers en cours.

Profil recherché :

Nous recherchons un profil « commercial » mais aussi avec un minimum de connaissances techniques.

– Véritable ambassadeur, vous aurez les qualités de travail suivantes : curiosité, ténacité, organisation et suivi.

– Bon sens du relationnel et des responsabilités ainsi qu’une bonne présentation.

– Niveau de poste : Junior ou Confirmé.

– Poste Itinérant

– Niveau d’études : De Bac à Bac +3, avec un cursus commercial et/ou technique.

– Vous maitrisez les outils informatiques des produits MS Office et Adobe PDF.

Informations complémentaires :

– Type de contrat : CDI à temps plein / 35 h hebdomadaire avec déplacements très fréquents et réguliers.

Déplacement avec véhicule personnel (Défraiement au tarif fiscal en vigueur).

– Date de début de contrat : Dès que possible

– Société : Vente de produits techniques (éclairage, sonorisation, textile, machinerie scénique, photo et vidéo) pour le spectacle et l’audiovisuel en France et à l’export.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse :

recrutement@la-bs.com ■