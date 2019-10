La société iDzia recrute

OFFRE

Technico-commercial H/F en son, audiovisuel et événementiel

Localisation : Arles, 13200 / Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Type de contrat : CDI

Secteur : Prestation technique audiovisuelle et événementielle et vente d’équipement pour le spectacle, l’événementiel, l’Art contemporain

ENTREPRISE

iDzia, SON – LUMIÈRE – AUDIOVISUEL – PRESTATION TECHNIQUE SPECTACLE ET ÉVÉNEMENTIEL PRESTATION – LOCATION – VENTE – INTÉGRATION

La société iDzia, labellisée prestataire technique audiovisuel pour le spectacle et l’événement est installée à Arles. Spécialisée en son professionnel, lumière, vidéo projection, structure scénique, distribution électrique pour l’événement d’entreprise, les événements publics et privés, le spectacle, les expositions, etc … iDzia recrute un employé technico-commercial H/F en son, audiovisuel et événementiel.

La société dispose d’un parc important de matériels disponible à la location et pour ses prestations. Elle réalise également des ventes et des installations pour du résidentiel, des espaces publics, des salles de spectacles, des espaces d’expositions, etc.

POSTE

Vos missions :

– Fidéliser notre clientèle existante

– Développer notre portefeuille de clients

– Gérer l’installation et le suivi d’un nouveau logiciel de gestion du parc

Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le secteur de l’audiovisuel professionnel et de la prestation technique événementielle et souhaitez prendre en autonomie et en relation étroite avec le directeur technique la responsabilité complète de certains projets.

Doté(e) d’un bon relationnel, vous conseillez et renseignez les clients, prenez en charge l’ensemble des études techniques, des chiffrages et devis, et veillez au bon déroulement général des affaires. Garant de l’image de qualité d’iDzia, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients en assurant service, réactivité et proximité.

Poste basé à Arles (13).

PROFIL

– Solide expérience commerciale dans le secteur technique du spectacle et de l’événement

– Bonnes connaissances techniques en audiovisuel

– Expérience de 3 à 5 ans minimum à un poste équivalent dans une entreprise du secteur.

À l’écoute, entreprenant, tenace, dynamique, vous avez le sens des responsabilités, de la rigueur et vous êtes organisé(e). Vous avez le goût du travail en autonomie et en équipe. Vous souhaitez réussir à pérenniser votre poste au sein de notre société à fortes valeurs humaines et offrant de vraies perspectives de développement.

Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais est nécessaire.

FORMATION

Vous avez un Bac + 2, BTS ou DUT minimum

RÉMUNÉRATION

Fixe (selon convention collective 2717 brochure 3355) + Prime d’activité + Complémentaire maladie + Chèques déjeuner + Téléphone + mise à disposition de véhicule. Poste évolutif vers des responsabilités managériales.

POUR POSTULER

Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@idzia.com

Si vous êtes déjà en poste, nous vous garantissons une totale confidentialité lors de nos échanges. ■