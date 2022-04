Lawo mc²56 MKIII

Cette console de production de format compact s’applique aux utilisations telles que les cars régie, les studios de diffusion, les événements en direct et l’enregistrement. Elle est optimisée pour les environnements de production vidéo IP, conçue pour la mise en réseau dans des infrastructures de production complexes, avec une prise en charge native complète des flux audio SMPTE 2110, AES67/RAVENNA et MADI. La console intègre les vignettes miniatures Live View des flux vidéo associés, elle est aussi multi-utilisateur, avec automix, upmix, downmix et Lawo KICK en option, et possède la fonctionnalité audio-follows-video, la fonction Lawo Home, des outils de mixage 3D/immersifs intégrés et des compressions parallèles. ■