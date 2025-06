Le logiciel mc² introduit des outils de contrôle et d’automatisation améliorés. v10.12.0 ajoute des fonctions de gestion des snapshots, y compris des oversnaps, une prévisualisation des snapshots pour des vérifications hors ligne, et des VCA pour rationaliser les grandes productions. Ces fonctions permettent un mixage basé sur les cues et des transitions rapides, essentielles pour les performances en direct. La version 12.0.0 est compatible avec les systèmes de show control via OSC, pour déclencher à distance des fonctions à partir de systèmes tels que QLab. Inversement, les actions QLab telles que Go, Panic et Pause peuvent être déclenchées directement depuis le mc²56.