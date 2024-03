Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow s’implante au Portugal

Novelty a annoncé l’acquisition de la société CHS-Creative Productions, spécialisée dans l’organisation de festivals, de spectacles, de tournées et d’événements. CHS devient l’agence de référence pour le Portugal (CHS by Novelty – Novelty Portugal), avec Jacques de La Guillonnière en tant que président, Olivier Hagneré et Christian Lorenzi à la direction générale, et Carlos Esteves, le co-fondateur de CHS, qui reste à bord pour diriger l’équipe. Le Groupe soutient la structure portugaise en investissant dans des équipements audiovisuels et a déménagé dans de nouveaux locaux, à 30 minutes du centre de Lisbonne.