L’ISE reportée à juin 2021

L’ISE 2021 est officiellement repoussée à juin 2021 et lance une nouvelle offre numérique.

Après une période de consultation avec l’industrie et l’impact de la pandémie en cours, Integrated Systems Events annonce que l’ISE, prévue initialement du 2 au 5 février 2021 à Barcelone, a été reportée et aura désormais lieu en juin (dates à confirmer), parallèlement à une offre virtuelle. En effet, ISE lancera RISE Digital, un programme régulièrement agrémenté de contenus et d’événements en réseau, qui se déroulera tout au long de l’année. ■