JOURNEES PORTES OUVERTES TELEVIC CONFERENCE FRANCE

Du 23 au 27 Novembre 2020, découvrez comment il est possible de faire de la visioconférence et du partage de contenu multi-écrans (sans câbles, ni dongles) avec Solstice Conference de Mersive. Par le biais de ces Journées Portes Du 23 au 27 Novembre 2020, découvrez comment faire de la visioconférence et du partage de contenu multi-écrans (sans câbles, ni dongles) avec Solstice Conference de Mersive. Par le biais de ces JPO digitales, Televic Conference France vous fait découvrir une solution qui assure la productivité et la sécurité sanitaire de vos collaborateurs, même en cette période délicate. Au programme : le partage de contenu sans fil de plusieurs écrans à la fois (même avec les personnes à distance), la prise en charge directe des caméras et barres de son USB (tel que le HDL300 de Nureva), le BYOD avec l’utilisation de vos propres appareils, ainsi que le partage d’écran en 1 seule étape, sans contact. Pour tout savoir sur cet événement en ligne, réservez un créneau vous ici : https://bit.ly/3mBADU7 ■