Nous relayons le message d’un fidèle lecteur de SONO Mag qui nous a contacté afin de diffuser au plus grand nombre son annonce :

A vendre, camion podium unique en France. Idéal pour des animations de bals, fêtes votives ou foraines, évènements festifs, sportifs, culturels, journées commerciales… Entièrement équipé (sonorisation et éclairage). Puissance sonore de 7 000 Watts. Puissance lumineuse de 80 KWatts. Camion GR 191 avec caisses VASP fabriquées sur mesure. Dimensions du véhicule : 8 mètres fermé et 16 mètres ouvert. S’ouvre et se ferme en 15 minutes et est conçu pour résister aux intempéries. Prix de vente : 45 000 euros. Contact par téléphone au 06 09 88 74 63.

Vidéo de présentation sur YouTube « Podium l’Extrême – Discothèque mobile » avec le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=fADyPdPcizY ■