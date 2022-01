BBS Backline intègre NOVELTY

Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow annonce l’intégration de la société BBS dans la grande famille Novelty.

Pionnière du backline en France et fondée en 1982 par Pascal Graticola, ingénieur du son passionné de musique, BBS possède un gros stock neuf et vintage européen en location.

Enrichi des équipes et de l’expertise de BBS au service de la musique pour les tournées, concerts, plateaux TV, festivals, séances studio, show cases, tournages et événements, le Groupe Novelty-Magnum-Dushow poursuit son développement pour répondre aux attentes des artistes français et internationaux à travers ses agences à Paris, Bordeaux, Cannes, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, Valence, Barcelone, Bruxelles, Dubaï, Dammam, Londres, Madrid, Marrakech, Monaco et Riyad.

BBS et son équipe seront désormais rattachés à Novelty sous la direction inchangée de Pascal Graticola, avec Olivier Hagneré Directeur Général et Jacques de La Guillonnière Président.

Il est important de souligner la qualité et l’engagement des équipes en place qui continueront de proposer leur savoir-faire depuis leurs bureaux et leur stock dorénavant basés à Longjumeau sur le site de Novelty Paris.

« Ce rapprochement est une belle opportunité pour nous d’accompagner les artistes, les festivals, les productions TV et les événements de façon plus complète, tout comme nous allons apporter ce nouveau métier et notre savoir-faire aux sociétés du Groupe Novelty-Magnum-Dushow. Nous partageons les mêmes valeurs et la même exigence de qualité. Je suis convaincu que nous allons réaliser de beaux projets ensemble » affirme Pascal Graticola, Directeur de BBS. ■