NEXO ID14, CUBE 5”

C’est la plus petite enceinte du catalogue (13 x 13 x 12 cm), mais elle est capable de dé-ployer 116 dBSPL crête. Elle est complétée du sub S108. Fabri-quée en polyuréthane et dotée d’un haut-parleur coaxial deux voies en 4” + 1,4”, l’ID14 restitue le spectre de 120 Hz à 20 kHz. Elle propose deux options de directivité, 100 x 100° ou 90 x 140°. Principalement destinée à l’installation, et pertinente sur les solutions de diffusion immersives, l’ID14 est disponible en noir ou toute couleur RAL. Elle est proposée en version IP55 avec câble scellé ou en touring avec connecteur Speakon. Un amplificateur NXA–MP4xMk2 peut alimenter quatre ID14 par canal et contient les presets nécessaires. Un DTDAMP4x0.7 associé à un Voici un gradateur compact au format rail DIN, développé pour la gradation de sources dimmables. Il peut être utilisé pour des lampes incandescentes ou fluorescentes et dispose de quatre circuits de 250 W max chacun, s’alimente directement sur le secteur et se pilote en DMX RDM ou en Bluetooth. Il possède de nombreuses courbes de gradation modifiables et le capteur optionnel LightSense permet de créer directement les courbes pour vos sources. Plus d’informations sur la gamme, vous pouvez visiter le site peut en alimenter deux. Le sub ID S108 qui complète l’ID14 contient un haut-parleur néodyme 8”. ■