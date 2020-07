Nexo ID14, cube 5’’

Voici la plus petite enceinte du catalogue (130 x 130 x 120 mm), mais capable de déployer 116 dBSPL crête. Elle est complétée du sub S108. Fabriquée en polyuréthane et dotée d’un HP coaxial deux voies en 4’’ + 1,4’’, l’ID14 restitue le spectre de 120 Hz à 20 kHz. Elle propose deux options de directivité, 100 x 100 ou 90 x 140°. Principalement destinée à l’installation, et pertinente sur les solutions de diffusion immersives, l’ID14 est disponible en noir ou toute couleur RAL. Elle est proposée soit en version IP55 avec câble scellé, soit en touring avec connecteur Speakon. Un amplificateur NXAMP4xMk2 peut alimenter 4 ID14 par canal et contient les preset nécessaires. Un DTDAMP4x0.7 associé à un DTDcontroller peut en alimenter 2. Le sub ID S108 qui complète l’ID14 contient un HP néodyme 8’’. ■