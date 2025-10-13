RCF France annonce l’arrivée de Guillaume Trapp au sein de son support technique. Ingénieur système expérimenté, il a travaillé pour des prestataires de renom et participé à des tournées internationales d’envergure, en déployant des systèmes complexes. Formateur auprès d’écoles spécialisées et d’organismes professionnels, il est reconnu pour ses connaissances en conception, calibration et optimisation de systèmes de diffusion. Certifié sur de nombreuses technologies audio, il devient un interlocuteur clé pour accompagner prestataires, intégrateurs et utilisateurs RCF et TT+ Audio en France, renforçant ainsi la proximité et la qualité du support technique de la marque.