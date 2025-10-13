sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Nouveau membre chez RCF France

13 Oct 2025 | News Son

57 SONO MAGAZINE NEWS RCF technicien

RCF France annonce l’arrivée de Guillaume Trapp au sein de son support technique. Ingénieur système expérimenté, il a travaillé pour des prestataires de renom et participé à des tournées internationales d’envergure, en déployant des systèmes complexes. Formateur auprès d’écoles spécialisées et d’organismes professionnels, il est reconnu pour ses connaissances en conception, calibration et optimisation de systèmes de diffusion. Certifié sur de nombreuses technologies audio, il devient un interlocuteur clé pour accompagner prestataires, intégrateurs et utilisateurs RCF et TT+ Audio en France, renforçant ainsi la proximité et la qualité du support technique de la marque.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...