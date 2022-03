Ace Event recrute 2 chargés d’affaires événementiel H/F

Secteurs d’activité : Évènementiel technique

Localisation : 1ère personne à Anglet (64) – 2ème personne à Bordeaux (33)

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Niveau d’expérience requis : Expérimenté (2 ans minimum)

Niveau d’étude requis : Bac +2

Le Groupe ACE EVENT, spécialisé dans l’événementiel technique recrute au sein de son département événementiel 2 chargés d’affaires H/F. L’un basé à Anglet (64), l’autre à Bordeaux (33). Ils seront en charge du développement de l’activité événementielle du Groupe et du traitement des dossiers commerciaux des événements.

Pour occuper ce poste vous disposez impérativement d’un profil technico-commercial avec une très bonne connaissance des systèmes professionnels de sonorisation, de vidéo, d’éclairage et de structures scéniques.

Vos missions :

Vous serez en charge du développement et de l’entretien de la relation client de l’ensemble des prestations techniques évènementielles auprès d’une clientèle ciblée,

Vous analyserez les besoins clients, réaliserez les études techniques, chiffrerez les projets et en assurerez le suivi,

Vous serez également en charge de la gestion des moyens techniques selon les configurations demandées par les Clients ou à concevoir selon les projets,

Vous définirez les moyens humains pour chaque projet,

En coordination avec les services techniques d’exploitation, vous coordonnerez la mise en œuvre des dossiers,

Vous devrez travailler dans le cadre des procédures en vigueur, sous la responsabilité du Responsable d’agence et rendrez compte de vos activités,

Vous serez amené également à gérer toutes tâches administratives de gestion commerciales.

Vos compétences :

Vous possédez une expérience significative dans le domaine des techniques audiovisuelles et scéniques de l’événementiel combinée à la maîtrise des relations commerciales.

Vous faites preuve d’un esprit d’initiative, d’un esprit d’équipe et votre capacité à l’autonomie et au sens relationnel sont des atouts indispensables à la réussite de ce poste et à une évolution de carrière au sein de notre société.

Candidature à transmettre par mail : contact@ace-event.com ■