Offre d’emploi ACE EVENT

CHEF DE PROJET H/F

Secteurs d’activité : Intégration de systèmes techniques audiovisuels, multimédias et scéniques

Localisation : Région de Bordeaux

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Niveau d’expérience requis : Expérimenté (5 ans minimums)

Niveau d’étude requis : Bac+2- Audiovisuel / Electronique / Electrotechnique ou Equivalent

Poste à pourvoir immédiatement.

Ace Event Group spécialisé dans la vente et l’installation d’équipements techniques audiovisuels et scéniques située sur le secteur de Bordeaux, recrute dans le cadre de son développement un(e) Chef de Projet au département « Vente Installations, Intégrations et Maintenance ».

– Vous aurez en charge le développement de votre portefeuille clients sur la base de la politique commerciale définie pour le département Intégrations et Maintenance.

– Vous analyserez les besoins techniques clients, vous établirez les devis et chiffrages des projets ainsi que la gestion de l’installation dans sa globalité.

– Vous serez également en charge de la collecte des appels d’offres, de leurs sélections et de leurs réponses.

– Dès validation de la commande clients, vous serez en charge de l’organisation de l’intervention notamment par la validation des dates d’installation avec les clients ainsi que la gestion des plannings des techniciens.

– Vous organiserez également les formations des clients aux matériels ainsi que la gestion de la maintenance.

– Vous agirez dans la plus grande autonomie en rendant compte à la Direction de votre activité commerciale et technique sur la base des outils existants. Vous agirez dans le cadre des directives qui seront données par la Direction Générale.

Votre formation technique doit être combinée à une expérience significative dans les domaines du son, de la lumière, de la vidéo et de l’informatique. Vous maîtrisez la prospection et la démarche commerciale, vous avez le sens de la rigueur et de l’organisation. Une connaissance des collectivités sur le territoire concerné serait un plus. Votre esprit d’initiative, votre capacité à l’autonomie, à l’organisation, au management et votre sens relationnel sont les atouts indispensables à la réussite de ce poste et à une évolution au sein de notre société.

Candidature à transmettre par mail : contact@ace-event.com