AED Rent France recrute un magasinier video en CDI

Description du poste :

Au sein de notre équipe de magasiniers, vous prendrez part à la préparation des commandes, à la réception et vérification des retours de location. Vous aurez plus particulièrement sous votre responsabilité le contrôle des équipements vidéo et le souci de maintenir le parc dans un état de qualité irréprochable. Une bonne condition physique est requise, la manutention (notamment chargement et déchargement du matériel) prenant une part importante de votre activité. Outre le test du matériel vidéo, vous serez amené à réaliser diverses tâches liées au bon fonctionnement du magasin.

Profil recherché : Rigoureux, volontaire et dynamique.

Connaissances techniques en vidéo appréciées (Video-projecteurs, traitement du signal video…)

Poste basé à La Courneuve (Seine St Denis)

Pour tenter d’intégrer la filiale française d’un groupe européen leader dans l’industrie audiovisuelle, vous pouvez soumettre votre candidature à l’adresse suivante : info.fr@aedgroup.com ■