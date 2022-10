Algam recrute un(e) Assistant(e) Commercial(e)￼

Le Groupe Algam est un des leaders mondiaux de la distribution d’instruments de musique, de matériel audio, vidéo et de lumière. Il est également fabricant des guitares Lâg et des pianos Pleyel.

Pour sa division Audia, Algam recherche un(e) Assistant(e) Commercial(e)

Vos principales missions :

Conseiller et vendre par téléphone,

Assister les Commerciaux terrain dans leurs tâches quotidiennes,

Participer aux opérations commerciales périodiques,

Assurer un rôle de conseil, informer les clients sur les produits,

Etablir des devis, traiter et suivre les commandes.

Votre profil :

De formation Bac+2 technique ou commerciale, vous bénéficiez d’une première expérience significative sur un poste similaire, idéalement dans le secteur de la vente d’instruments de musique • Organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve de réactivité, d’excellentes qualités relationnelles et d’un sens aigu du service • La connaissance du marché de la musique et plus particulièrement de l’audio sera un réel plus pour réussir à ce poste • La maîtrise de l’anglais constituera également un atout supplémentaire.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où il fait bon vivre, des projets passionnants, un environnement de travail stimulant et une équipe bienveillante ? Envoyez-nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail • Des horaires de bureau du lundi au vendredi • Des journées de RTT • Une carte titres restaurant • Une prime d’intéressement et participation • Un CSE proposant de multiples avantages • Une salle de sport en entreprise • La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Démarrage : Dès que possible

Lieu de travail : Thouaré-sur-Loire (Nantes-44)

Rémunération : Selon profil et expérience

Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par email à l’adresse : recrutement@algam.net ■