CHARGÉ D’AFFAIRES BILINGUE (H/F) – CDI￼

Prestataire au service de l’événementiel, du spectacle vivant et de l’audiovisuel, nos 220 collaborateurs offrent une expertise sur des métiers très diversifiés (le son, la lumière, la vidéo et la structure) et accompagnent au quotidien ses clients dans la réalisation de leurs projets.

Travailler chez Dushow, c’est avant tout travailler dans un secteur d’activité dynamique et innovant en ayant les outils nécessaires pour vous permettre d’évoluer, tout en adaptant vos compétences aux besoins de l’entreprise.

Dans le cadre du développement de son activité, notre site de Vitrolles (13) recherche un Chargé d’Affaires événementiel Confirmé H/F, pour des évènements situés à Marseille et sa région.

Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, le Chargé d’Affaires H/F assure le développement du portefeuille client dont il a la charge. Il propose à ses clients et prospects des solutions innovantes en phase avec leurs projets et budgets.

En vous appuyant sur vos compétences commerciales et techniques, vos principales missions seront de :

Conseiller, réceptionner les demandes et fidéliser les clients

Définir techniquement le matériel le mieux adapté à l’évènement

Établir les devis et réceptionner les bons de commande

Assurer la gestion administrative des commandes

Assurer l’encadrement de la préparation des commandes et des retours du matériel

Garantir le bon déroulement des préparations et de la facturation des commandes s’y afférant

Profil recherché

Formation Bac +2 Commerce ou Audiovisuel, bilingue Anglais

Permis B obligatoire

Expérience significative d’au moins 5 ans dans le secteur du spectacle ou de l’événement

Intérêt prononcé pour la technique événementielle (structure, vidéo, son, lumière et énergie)

Aisance relationnelle, sens du service et esprit d’équipe

Esprit d’analyse, créativité et rigueur

Conditions d’emploi

CDI à pourvoir immédiatement

Statut Cadre

Mutuelle

RTT

Tickets restaurant

Poste basé à Vitrolles (13)

Rémunération selon profil

Nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Merci d’adresser votre CV par e-mail à l’équipe Ressources Humaines : rh@dushow.com, en précisant l’intitulé du poste. ■